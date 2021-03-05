老梅綠石槽3月初現況

【旅遊經 洪書瑱報導】

每每春季來臨之際，北海岸石門老梅海岸因為「綠石槽」而受到矚目，總是吸引大批民眾及攝影愛好者前往朝聖，而綠石槽是由海蝕溝槽和石蓴共同構成的綠石槽美景，而今(2021)老梅又開始展新綠，覆蓋率約百分之十五，最佳時機為4、5月間，民眾已可計劃前往看老梅「臉」綠的樣子。但也呼籲民眾不要因為好奇或想更近距離取景拍攝，請遵守不踩踏綠石槽的欣賞公約，把美景留給更多下一個民眾欣賞！

北觀處為維護環境生態的永續穩定，自2016年起積極輔導當地熱心公益人士及各機關團體共同成立「石門區老梅綠石槽巡守志工隊」，今(2021)年度北觀處結合國有財產署、海巡署等單位及在地富基里、老梅里、山溪里及社區發展協會、石門區風箏推廣協會等踴躍參與志工隊，自日前3月1日起至5月31日止，結合社區力量搭配廣播系統及現場巡邏，加強勸導與解說，期望遊客了解綠石槽生態不要發生踩踏綠石槽事宜，並配合遵守不踩踏綠石槽的欣賞公約。

披附在石槽上的石蓴是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，一年四季均可生長，尤其是大量生長的春季，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如舖上一層綠色的地毯，隨後會因為夏天到來而暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長。

老梅綠石槽3月初現況

老梅綠石槽3月初現況目前覆蓋率約百分之十五，造訪綠石槽最佳時機為4、5月間，出發前建議可先行查詢中央氣象局潮汐預報新北市石門(cwb.gov.tw/V8/C/M/tide.html)每日退潮時間，因為石槽表面濕滑，溝槽間也會噴出海水，應避免於石槽上跳躍踩踏發生危險。

向海致敬綠石槽沙灘清理

北觀處表示，老梅綠石槽雖不屬於保育區範圍，但如有踩踏石槽經勸導不從，且有損壞自然資源的情形，目的事業主管機關得依「發展觀光條例」第62條及該條例裁罰基準表規定，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。而自2011年起，北觀處已將老梅綠石槽、淺水灣、白沙灣等18處海灘納入辦理「我愛淨灘」以公私協力帶動公益旅遊及生態旅遊風潮。

相關訊息請至北觀處官網（

）或至幸福北海岸＿北觀粉絲團查詢！

圖片：北觀處提供

(中時新聞網)