【旅遊經 編輯部報導】

渡過漫長的冬季，迎來春天的生機盎然，百花齊放的時節，正是出門踏青的絕佳時機！中國大陸的美景如詩如畫，在春季更是值得旅遊的季節，這時可以看到各地繽紛的花季、 或是融雪過後的壯美山景，以下羅列適合春季出遊的中國大陸各地景點，來一場精彩的春季戶外踏青之旅。

浙江紹興

香雪梅海旅遊區

香雪梅海旅遊區座落在浙江紹興南部，四季旅遊皆宜，在春季可以盡情賞梅花，因此有著「十里梅廊」之稱，景區遍佈千畝青梅林，環繞著靈秀的自然山水；早春之際，滿山遍野的梅花爭相綻放，走在其中，彷彿聞到撲鼻而來的花香。

香雪梅海旅遊區春季開滿梅花、風景秀麗。（圖片提供／紹興市廣電旅遊局）

江蘇無錫

黿頭渚

位在無錫的太湖之濱，黿頭渚為一突入湖中的島渚，有著太湖第一名勝的讚譽，在每年的三月中旬到四月上旬，櫻花在黿頭渚紛紛盛開，是大陸大規模、備受讚譽的賞花勝地；三萬餘株櫻花樹，以及罕見的綠色櫻花品種，搭配著太湖勝景，是喜愛賞花景色的旅人不容錯過的精彩景點。

黿頭渚為著名賞櫻花勝地。（圖片提供／太湖黿頭渚官網）

四川

丹巴藏寨

欣賞經典的川西藏式建築，丹巴藏寨以碉樓建築的秀麗之美、與周遭的綠意山林，而曾被評選為大陸最美的六大鄉村古鎮之一。可以安排住宿藏寨民居，深入當地居民生活，在春天舒服的天氣下，感受遠離城市的純樸靜謐，到三月下旬，丹巴藏寨種植的萬株梨樹悄悄盛開，梨花的點綴、讓丹巴藏寨降下朵朵春雪，是大陸戶外踏青春遊的力推景點之一。

春季的丹巴藏寨可以感受藏族文化與梨花盛開的氛圍。（圖片提供／旅遊經）

貴州興義

萬峰林

萬峰林氣勢宏偉壯闊，獨特的椎狀喀斯特地貌，在一片原野中拔地而起，萬峰林在興義形成一個環形山帶，岩溶景觀浩瀚，峰林上滿佈的植被，放眼望去，碧綠的視野與流經的彎曲河流，蔥鬱美景呈現絕世的峰林田園美景，春季的萬峰林，四周油菜花盛開，橙黃的田野與峰林，是許多人見過就一眼難忘的美麗景色。

萬峰林地景雄奇、春季油菜花開滿一片大地。（圖片提供／旅遊經）

大陸四季旅遊皆宜，但春天的景緻魅力實在難以被取代！更多旅遊資訊可至海旅會美麗中華FB、IG粉絲團查詢。

(中時新聞網)