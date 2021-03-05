在公債殖利率飆升、科技股帶領華爾街股市重挫之後，周四隔夜美股主要指數期貨進一步走低，道瓊指數期貨一度跌200點。

目前道瓊指數期貨跌140點或0.45%，為30,738點，稍早前一度跌200點。標普500指數期貨目前跌0.52%，那斯達克100指數期貨跌0.75%。

市場將密切關注即將於周五上午發布的2月非農就業報告。根據Dow Jones公布的預測調查，經濟學家預期美國2月非農就業將新增21萬人，較1月的新增4.9萬人大幅成長。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對債券殖利率升高所發表的言論引發美股的拋售，期貨市場仍延續這樣的疲弱走勢。

鮑爾表示，他確實注意到了最近債息的攀升，但他並未提出央行將如何抑制債息揚升的任何暗示。部分投資人原先預期他會表示願意調整聯準會的資產收購計畫，以壓低長期債息。

在鮑爾發表談話後，美國10年期指標公債殖利反彈，並漲破1.5%大關。

由對利率敏感的科技股帶動下挫，周四那斯達克指數收盤重挫2.1%，本周以來跌幅擴大至3.6%，今年以來的漲幅已全數回吐，且與2月創下的高點相比已跌近10%，意味著已瀕臨修正。周四標普500指數與道瓊指數均下挫逾1%，本周周線料將收黑。

(時報資訊)