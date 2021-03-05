Fed主席鮑爾談話未成功安撫市場人心，衝擊美債殖利率再度竄升，美股四大指數全數走跌，其中道瓊一度跌逾700點，終場下跌345.95點，跌幅1.11%，以科技股為主的那斯達克綜合指數更是重挫274.28點，跌幅2.11%，收在12723.47點，亞股今難逃流彈波及，日韓股同挫，今台股大盤開低146.83點、報在15759.58點，傳產股相對硬挺，指數一度急挫至15636.43點，大跌近270點，早盤後在台積電(2330)跌，聯電(2303)、旺宏(2337)以及聯發科(2454)等在買盤拉抬跌幅收斂、大立光(3008)翻紅，指數跌幅強勢收斂，在亞股中表現最為強勢，台股現階段在15684點處遇到反壓，在外資大賣台股下，八大行庫積極回補，力挺台股。

鮑爾談話坦言，通貨膨脹升溫只是短暫現象，聯準會要見到更廣泛的利率漲勢才會考慮出手因應，重申寬鬆貨幣政策不變的說詞未能安撫焦慮的投資人，衝擊美國10年期公債價格走低、殖利率升至1.547%，創去年2月19日以來最高收盤水準。在美債殖利率攀升壓力解除前，台股短線恐有再探低的風險，自去年11月2日低點以來上升線支撐約在15750，惟FED寬鬆政策未變，美國新紓困方案可望過關，仍有利於台股波段維持向上趨勢。

電子權值股今幾乎全倒，台積電ADR周四大跌5.9%，今開低震盪，跌幅一度約2%，摔下600元大關，股價最低達584元，跌破頸線位置，聯電一度重挫5%，大立光開低走高，早盤下跌約1.5%，其後翻紅小漲，聯發科跌幅逾2%，鴻海(2317)、群創(3481)、友達(2409)等也均下跌修正。

今日傳產股中以造紙、玻璃股最為強勢，2020年國內工紙產量逾355萬噸、外銷逾133萬噸，同步突破逾十年來產業天花板，工紙貢獻造紙業總產量逾八成，推升去年紙與紙板產量飆至436萬噸以上，創12年來新高，帶動華紙(1905)、榮成(1909)大漲2.5%，正隆(1904)、寶隆(1906)亦同步走揚，玻璃股中台玻(1802)上漲約1%；OPEC+將減產措施延續實施到4月底，加上美德州暴雪襲擊，全球各塑化產品吃緊，最新亞洲的五大泛用樹脂已經呈現連續三周的上揚，塑化族群今日動能轉向二線塑化股，台聚家族領漲，台達化(1309)衝破橫盤高點，大漲逾2%，台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)等也均走揚，國喬(1312)也展現抗跌力道。

分析師表示，昨日Fed主席談話表明現階段不會採取救市措施，造成今晨美科技股持續重挫，恐壓抑台股指數表現空間，預料短期台股將在維持弱勢震盪，建議擇優選股，採取低接布局策略，可聚焦業績財報佳的類股。美股已經連殺三天，短線美股可能會有個3~5天的反彈，但客觀來說這樣的反彈是沒有太多意義，因為還是得先確定這一波回檔的時間還有空間才是眼下最重要的事，國際股市回檔持續影響台股，上檔壓力沉重，多軍棄守向下跌破月線，由於通膨的預期使得傳產原物料相對較有撐，不過電子股跌幅已深，可留意短線乖離過大的買點。

(時報資訊)