美股重挫，台積電與聯電美國存託憑證（ADR）分別下挫5.94%及7.39%，台積電與聯電今天股價同步走跌，台積電(2330)開盤摜破600元關卡，最低584元，但一度回到平盤601元；聯電(2303)最低46.35元，同創1個多月來新低價。

美債殖利率再度竄升，引發美股賣壓，道瓊工業指數跌345.95點，科技股那斯達克指數跌2.11%，費城半導體指數大跌4.84%。

台積電美國存託憑證（ADR）大跌5.94%%，聯電ADR跌7.39%；台積電開低大跌13元至588元，最低584元，失守600元大關，但隨後跌幅明顯收斂，小跌2元為599元。聯電也再創牛年開市後新低價，繼昨天跌落50元關卡，今早一度跌2.7元至46.35元，隨後跌幅略收斂，跌1.4元為47.65元。

美股收黑，台積電美國存託憑證（ADR）跌5.94%，收盤115.59美元，換算每股約為台幣653.45元。台積電周四收低在601元；今早隨著ADR續弱，失守600元，同創1月中旬以來新低價。外資連四個交易日賣超台積電共計104789張。

聯電美國存託憑證（ADR）跌7.39%，收盤8.4美元，換算每股約為台幣47.49元。聯電周四收在49.05元，今早隨著ADR續弱，早盤最低46.35元，再創牛年開市以來新低。外資連四個交易日賣超聯電達239876張。

美國科技股近兩周震盪，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電、聯電近期也遭到外資於台股賣超。

基本面方面，台積公司展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電受惠產能吃緊，第一季營收將再創新高紀錄，全年營收也預估將成長15%並再創年度最佳表現。

聯電第一季營收也可望將再創營收新高紀錄，全年營收亦將再創新高。

(時報資訊)