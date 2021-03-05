經濟部統計處今公布文教育樂用品零售業營業額表現，去年在新冠肺炎疫情關係下，文教育樂用品零售業營業額創102年以來新高，年增8.0%，也為96年以來最大增幅。

經濟部表示，疫情帶動娛樂及運動用品需求增加，文教育樂用品零售業營業額自95年1082億元創歷史高峰後，受網路購物的蓬勃發展，其後多呈下滑趨勢，惟近年受惠運動、健身風氣盛行，108年營業額年增5.5%，結束連4年負成長，109年復因COVID-19疫情改變人們生活型態，民眾減少在外聚集，居家時間增多，進而帶動居家娛樂用品需求增加，而隨民眾健康及運動意識提升，亦促使室內運動器材及自行車等銷售增溫，109年文教育樂用品零售業營業額849億元，創102年以來新高，年增8.0%，為96年以來最大增幅。

受惠振興方案刺激，109年第3季躍居銷售旺季：觀察近年文教育樂用品零售業銷售旺季，以第4季為主要銷售高峰，占全年營收近3成，主因週年慶促銷活動，以及年底聖誕節送禮需求所致，其次為第1季，主因逢農曆春節前之採購旺季；惟109年第1季因受肺炎疫情衝擊，致營收驟減，降為谷底，而隨生活型態改變及疫情趨緩，第2季營收回溫，占比緩升，第3季在政府推行各項振興方案刺激買氣挹注下，營收表現優於以往，躍居全年最佳季度，第4季則落居第2。

經濟部數據指出，109年文教育樂用品零售業者以「價格競爭激烈，毛利偏低」為主要經營困境，占61.4%，其次為「勞動成本提高」占48.6%、「消費需求多變」占42.9%，與108年相較，以「商品同質性及替代性高」增加5.8個百分點最多，而在業者積極跨足網路銷售後，「電商搶食市場」占比下降14.3個百分點最多；另對於未來營運發展計畫則以「加強數位轉型」為主，占38.6%，顯示在疫情影響下，積極推動數位化布局及轉型，已成為業者首要課題。

(時報資訊)