製造業景氣確定大步邁向揚升！台經院110年1月製造業景氣燈號，由代表景氣持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈，是2010年9月以來的第一顆黃紅燈，兩顆黃紅燈相距長達125個月。

台灣經濟研究院5日發布台經院製造業個別產業景氣信號，從整體面來看，1月整體製造業景氣信號值由109年12月之13.43分，大幅增加3.36分至110年1月之16.79分，信號分數同步創下2010年6月以來新高，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。

台灣經濟研究院景氣預測中心分析，受到農曆年前備貨效應、新興科技應用挹注，加上遠端辦公、遠距教學及宅經濟等需求延續，電子資訊產品需求續強，傳統產業也因買氣轉強而表現強勁，拉抬原物料投入面與需求面指標表現。

就個別產業看來，台經院指出，電子零組件、資訊產業續強，1月景氣燈號轉為繁榮的紅燈，傳統產業的民生大類、石化橡膠大類均在國內外需求增溫下，成長動能持續回升，國內製造業景氣依舊樂觀。

(工商 )