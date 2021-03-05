針對藻礁公投等議題，行政院長蘇貞昌今日於立法院受訪時表示，這不是經濟跟環保的對抗，政府盡全力保護藻礁，如果要換到別的地方，起碼要花10年以上，可能影響北部和科學園區用電，要求相關部會提供完整資料向國人報告。

蘇貞昌認為，蔡政府上台以來，刪減掉國民黨時期的九成區域，縮小到十分之一，而且盡全力保護藻礁，我們也一定要維護穩定供電，畢竟供電是民生生活所最必要，也是相關產業發展分秒不可以斷。

他表示，如果還要換址、換到別的地方，起碼超過10年以上，可能最大影響北部的供電，包括科學園區等等，都是要全盤考慮，蘇貞昌相關部會，一定要把完整的資料跟國人報告，同時持續的溝通，大家做最明智的抉擇。

至於經濟部長王美花提出，沒有第三接收站就會增加燃煤等說法，可能是對台中空汙帶來威脅。蘇貞昌重申，這個都不是對抗，也絕對沒有威脅，是完整的讓國人知道，大家好做各方面對台灣最好的抉擇。

11萬劑AZ疫苗抵台，媒體詢問蘇貞昌，是否願意施打？蘇貞昌回應：「疫苗不足，我不搶；沒人敢打，我先打」他指出，現在國人同胞都有踴躍打疫苗的狀況，鼓勵大家要照指揮中心所排的順序，大家一定要一步一步來，才能把台灣已經被世界稱讚的安全，繼續維持下去。

(工商 )