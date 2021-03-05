美股四大指數4日持續下挫，尤其費城半導體指數重挫4.84％，造成台積電（2330）及聯電（2303）晶圓雙雄及高價股同步重挫，宏遠投顧副總陳國清指出，近日資金持續從高本益比（PE）的電子股，開始轉移到低PE、漲價題材的電子及傳產股。

受到美國10年期公債殖利率上漲，高科技股股價漲太多的回跌修正，這幾天美股科技股大跌，使得台股大跌科技股，近期資金開始轉移到PE偏低的電子股及漲價題材的傳產股，航運股在漲價題材持續下，表現相對抗跌。

陳國清分析，目前高PE的電子股股價漲太多之後的大幅修正，可能只是股價下跌「初期修正」而已，需提防未來股價持續修正的可能，以及未來資金還會持續轉移到少數PE偏低、低股價基期低、漲價題材的電子股及傳產股。

他進一步指出，若高PE的高價電子股及投機股股價再持續下跌，資金就會明顯乾坤大挪移，尤其投信基金比績效，必定棄電子股為敝屣。尤其，如以目前很多電子股股價都已經在做頭，可能要準備往下大幅修正，預期資金會開始轉換到價值低估的股票，包含少數的電子股，以及最近會往傳產股移動，包含貨櫃航運、造紙、鋼鐵、水泥、塑化等PE較低的類股等。

(工商 )