淡北道路遭北投居民強烈反對，支持淡北道路聯盟今發聲明指出，北投區里長連署反對淡北道路行徑，完全是自私，不顧雙北居民屬共同生活圈的事實，盼雙方都能替對方著想，好好溝通共創雙贏。據悉，淡水人不滿北投人，擬募款在路旁立牌抗議北投民眾開車進淡水，也擬連署呼籲新北市府徵收空汙費，甚至仿效「228北宜乖寶寶運動」慢速行駛台2線，抗議外地車輛對淡水地區造成交通衝擊。不過淡水居民強調，這些都是最後手段，仍希望雙北能夠互相溝通，一起解決交通問題。

支持淡北道路聯盟聲明表示，台北市長柯文哲曾在雙北論壇向新北市長侯友宜承諾，只要淡北道路通過環評，台北市就配合協助此案的興建，這是侯市長、柯市長身為第一大市與首都市長的格局，淡水與北海岸居民銘感在心。我們願意相信柯市長會秉持初心，克服困難，協助新北完成這條緊急救護道路。

聲明也說，北投區里長連署反對淡北道路的行徑，完全是基於自私的地域性考量，不顧雙北居民處於共同生活圈的事實，僅認為淡水車流會對北投造成影響，不去思考假日多少台北市的車潮擠進淡水，對淡水人交通與生活環境的傷害。

聲明說，行政院目前擱置新北市申請淡北道路補助一案，只在乎台北市士林北投區的民意，完全罔顧淡水與北海岸立委、四位議員、六十多位里長所代表的二十多萬民意，令人無法置信，更無法接受。聯盟將規畫發起一系列表達淡水、北海岸民意的行動。

據了解，支持淡北道路的淡水居民正研議對抗的激烈手段，包括設立抗議看板， 在進入淡水的台二線道路旁設置看板，寫上「北投人請迴轉，阻擋淡北道路，別來影響淡水交通」。

淡水居民也擬發起連署，強烈要求新北市政府，針對假日進入淡水的私人汽車徵收高額空汙費，以抑制私人運具對於淡水交通的衝擊，對於士林、北投等短程的車輛，加倍收取。

甚至有淡水居民有意仿效「228北宜乖寶寶運動」，號召淡水居民於假日尖峰時間，慢速行經台二線，抗議外地車輛對淡水交通的衝擊。不過淡水居民強調，這些都是最後手段，仍希望雙北能夠互相溝通，一起解決交通問題。

(中時 )