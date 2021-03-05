逆勢擴張！晶華國際酒店集團今日公布旗下晶英系列(SILKS)全新推出的延伸品牌「Sikks X」晶英薈旅，主打充滿新創魅力和現代設計感的城市度假酒店，同時也是後疫情時代全球第一個問世的全新飯店品牌。

晶華董事長潘思亮表示，品牌將致力於提供旅人體驗、探索、與交流的住宿與宴飲空間，透過新穎的軟硬體服務與設計，傳遞共學、共好的旅遊新意義。

晶華首間“SILKS X”晶英薈旅位於新北市林口媒體科技園區東森集團總部大樓的26到33樓，目前規劃有200間客房、中西餐廳以及1100坪的宴會場，為接受東森集團委經營管理的合作案，預計2025年開幕營運。

潘思亮表示，疫情改變了人們的生活，其中當然也包括商務差旅以及觀光客的旅遊模式。根據美國飯店行銷内容網站調查，疫情之後的旅人要追求的不再是走馬看花、到此一遊，而是要透過旅行取得心靈的成長以及個人健康與福祉(wellness)的提升。

潘思亮說，沉浸式的旅遊體驗(immersive experience)，及結合工作與休閒(business＋leisure=bleisur的旅行。會是日後旅遊市場的主流。且旅遊模式改變了，飯店也必須依照新的市場需求去提升硬體設施與軟體服務。

根據晶華規劃，未來飯店的空間設計與應用會更加的靈活有彈性，辦理住房的櫃檯可能也是酒吧的吧檯，空中花園也可以是會議場地，客房內會備有個人化的運動科技設備，滿足旅人隨時隨地運動強身的需求，高標準的衛生安全措施和顧及環境永續發展的建築規劃，也是設計重點。

潘思亮強調，晶華認為要把契機，推出全新品牌直接與疫情結束後的新興市場介接，決定在現有的Regent晶華、Silks晶英、Wellspring晶泉、以捷絲旅Just Sleep 之外，推出“SILKS X＂晶英薈旅這個全新的品牌。

(中時 )