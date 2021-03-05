國民黨主席江啟臣2日接受媒體專訪稱「大陸是台灣面臨的主要威脅」4日下午再透過媒體表示，任何威脅到中華民國都是威脅；新北市長侯友宜5日參加蘆洲區幼兒戲劇展演，媒體提問，會覺得對岸是威脅嗎？侯友宜回應，兩岸溝通交流才是創造雙贏的方向。

面對國民黨主席江啟臣表示，共機繞台造成民眾心理不安，任何威脅到中華民國都是威脅，侯友宜回應，台灣最重要是在中華民國所有的人團結一起，對外最重要的是不斷的溝通和交流，創造在國際間的舞台，讓大家彼此更認識，更國際化且共創雙贏。

媒體提問，會覺得對岸是威脅嗎？侯友宜回應，兩岸彼此之間的溝通和協調很重要，這才是創造雙贏的方向；媒體追問，江啟臣在大陸兩會之際，提出兩岸論述是否覺得太敏感？侯友宜回應，不管哪個時間點，只要能夠彼此「尊重、誠意、對等」互相交流，能夠彼此尊重的了解，這才是兩岸最重要的方向。

(中時 )