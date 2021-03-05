一名在台南市麻豆工業區工作的裴姓越南移工，2020年1月15日深夜酒後遭黃姓、武姓兩名同鄉移工毆打，氣憤下持刀將兩人砍死，當初武姓移工妻子在場阻止也被砍傷，裴男一審被判無期徒刑，但檢方及武妻認為太輕請求處死，台南高分院審理後，認定裴男因案發時遭武毆打而起殺害武之意，顯然事出有因，並非預謀，且坦認犯行願意賠償，有教化可能，維持原判可上訴。

凶嫌斐男與死者黃男是工作搭檔，工作表現不錯 ，平日兩人還有說有笑，沒想到竟會因為彼此對工作方式意見不同， 產生嫌隙。去年1月15日晚間10點多酒後到黃男房間理論，雙方一言不合吵架，斐 嫌隨手拿起黃房內菜刀丟向黃男，但沒有丟中，經多名同事勸架後， 斐嫌返回房間休息。

未料，黃男心有不甘，打電話找來同宿舍的妹婿武男到斐嫌房間理 論，聯手毆打斐男，經同事勸架，黃、武兩人轉身離去，斐嫌這時拿 菜刀從後追殺，在宿舍二樓走道刺傷武男手臂、肩膀；武逃往樓下， 斐嫌追上前，朝胸前刺一刀，武血流如注，當場倒地不起。

黃男逃到住在女生宿舍的胞妹房間躲藏，斐嫌不顧眾人哀求、踹開 房門，黃女上前阻止，手也受傷，斐將眾人趕出房門且殺害黃男，隨 即逃走。警消到場時，黃已無生命跡象。黃女目睹哥哥慘死，見到救 護車來，才知先生也被砍死，整個人癱軟倒地，無法接受一下子失去 2名親人。

台南高分院審酌，裴男否認故意殺人且坦承犯行，也同意要賠償薪水給武妻，但遭到拒絕，且裴與武無重大仇怨，因案發時遭武毆打而事出有因，而非預謀犯案。

因此合議庭認為，若透過無期徒刑輔以適切教化，使其能深入反省，矯正衝動式思考，學習適時控制自身情緒功能，仍有改過遷善的可能，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

(中時新聞網)