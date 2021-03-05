小米等公司早前被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」，標普道瓊指數（S&P Dow Jones）表示，因美國財政部外國資產控制辦公室至今未就「非特別認定國民（Non-SDN）中共軍方公司名單」上的企業提供更多訊息，3月15日開市前，將從指數中剔除小米、中微公司及籮筐技術（Luokong Technology）。

小米股價跌超5％，低見23.7港元。

另外，亦剔除小米、中國商用飛機（COMAC）及中國航空集團（National Aviation Holding）的固定收益證券。

美國國防部此前宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括小米。小米其後發通告表示，一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。小米指，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

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