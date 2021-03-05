美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日演說，並未安撫市場恐慌情緒，美股四大指數同步收黑，尤其代表科技股的那斯達克指數及費半指數雙雙重挫，台積電（2330）ADR大跌近6％，造成今（5）日股價跌破600元關卡，國票投顧指出，鮑爾未具體提出公債殖利率飆升及解決通膨等方案，恐壓抑資本市場後市表現。

國票投顧分析，聯準會鮑爾並未具體提出解決通膨和殖利率飆升問題，加上市場擔心拜登推出的1.9兆美元刺激法案，恐促使美國經濟過熱，並導致進一步通膨預期。美股四大指數4日全數下跌，跌幅介於1.11～4.84％，台積電ADR更大跌5.94％，預料今日台股開低下殺後震盪拉升，終場以帶下影線黑K作收。

國票投顧表示，目前台廠缺貨消息未見消散，多數產業仍持續受惠漲價題材利多，有望穩定台股基本面表現，因此，中期來說台股上攻動能依舊存在，惟須留意大型權值股的上方賣壓較重，恐壓抑指數上漲空間。

接下來，台股多空去向，要留意各國疫苗施打進度、疫情發展、美國新紓困法案、美國通膨疑慮、10年期美債殖利率、外資在台股賣超動向、台積電600元保衛戰，以及美股後市表現。

(工商 )