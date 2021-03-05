智擎（4162）5日宣布，終止與法國Nanobiotix公司PEP503（即NBTXR3）亞太地區的獨家授權合作契約。根據協議，智擎將1,250萬美元（約3.5億台幣）里程碑補償金，對EPS貢獻約2.38元，未來Nanobiotix也將依據NBTXR3在亞太地區淨銷售額，支付不同百分比權利金智擎公司。
智擎是在2012年8月與Nanobiotix簽定PEP503（即NBTXR3）在亞太地區的獨家授權合作契約。
2020年11月20日Nanobiotix通知智擎嚴重違反獨家授權合作契約的部份規定，智擎也於同年12月1日回應Nanobiotix，不但沒有任何違約情事，並主張Nanobiotix有多項違反雙方契約的事實發生。經多次討論後，雙方同意終止獨家授權合作契約，以全面解決雙方對於NBTXR3在亞太地區進行發展及商品化所產生多項問題的歧見。
智擎總經理暨執行長王宏仁表示，終止與Nanobiotix的合作關係並不會影響智擎在新藥發展上的努力及投入，期待Nanobiotix能加快NBTXR3未來在全球商品化的速度。
此外，智擎也將全力加速引進新產品的授權專案，強化公司的產品線。
(工商 )
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