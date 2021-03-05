土耳其籍男星吳鳳2015年和台灣女孩陳錦玉（Rynne）結婚，夫妻倆育有2女，一家四口十分幸福，近日他卻突然透露，其實早在3年前老婆曾經流產，他們當下腦中一片空白，談起這段令人痛心的過去，吳鳳希望讓失去孩子的媽媽都知道，「首先好好照顧自己，這最重要。」

吳鳳透露，老婆2017年懷了第二胎，當時他們到婦產科檢查，發現寶寶長了頭跟手，腳卻長不出來，且寶寶已經失去心跳，醫師也直白告知他們寶寶會不健康，建議以手術的方式解決，「當下我們腦中一片空白，尤其是老婆開始啜泣，我也只能安慰她，流產不代表世界末日。」

吳鳳老婆流產忍不住痛哭。(翻攝自吳鳳Rifat YouTube)

2個月後，陳錦玉發現自己再度懷孕，「我懷孕了，我們的二寶回來了。」2018年10月30日二女兒順利來到這個世界上，讓吳鳳忍不住感動直呼：「我們從那天到現在，一家四口開心珍惜手上的一切。」他透露希望透過這支影片鼓勵天下所有曾失去寶寶的媽媽。

吳鳳向媽媽們喊話：「請不要失去你的力量跟對人生樂觀的態度，等小寶貝準備好了再來，我們會更幸福。各位媽媽們，首先好好照顧自己，這最重要。你們看我們也經過這條路，但是沒有放棄」。

(中時新聞網)