大陸財政部今天公布《關於2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告》，其中備受全球關注的國防預算，今年編列了1兆3553.43億元（人民幣，以下童），增長6.8％，是中央各種支出都在下降當中之際，少數增加的項目，引人關注。

對比去年的國防費用支出為12679.92億元，完成預算的100％。

報告稱，從財政支出看，各領域資金需求加大，實施「十四五」規畫、構建新發展格局，以及鄉村振興、汙染防治、教育科技、應急救災、基層「三保」、國防武警、債務付息等重點和剛性支出都需要加強保障，財政支出增長剛性較強。

報告稱，總體來看，2021年財政收支形勢十分嚴峻，預算平衡難度進一步加大，債務等重點領域風險也不容忽視。必須加強財政資源統籌，大力優化支出結構，完善資金分配和使用機制，切實增強財政可持續性。

報告稱，支持國防、外交和政法工作。加強財力保障，大力支持國防和軍隊現代化建設，促進國防實力和經濟實力同步提升。落實好退役軍人相關保障，支持做好軍休安置和軍轉工作，繼續提高優撫對象等人員撫卹和生活補助標準。支持推進中國特色大國外交，深化與主要經濟體和國際組織交流合作，推動完善更加公正合理的全球經濟治理體系。支持全面提高公共安全保障能力，推動建設更高水平的平安中國。

根據這份預算草案，今年中央本級支出35015億元，下降0.2％，連續第2年負增長，主要是為增加對地方的財力支持，中央政府帶頭過緊日子，大力壓減本級支出。

其中，一般公共服務支出1470.25億元，下降14.1％；外交支出504.14億元，下降1.9％；國防支出13553.43億元，增長6.8％；公共安全支出1850.92億元，增長0.7％；教育支出1663.44億元，與上年基本持平(加上地方支出後，全國教育支出增長5.2％)；科學技術支出3227.1億元，與上年基本持平(加上地方支出後，全國科學技術支出增長3.3％)；糧油物資儲備支出1224.73億元，與上年基本持平；債務付息支出5998.24億元，增長8.3％。

(中時 )