中鋼集團的中鋼構(2013)今日接棒集團股上攻，早盤逆勢大漲，攻上40元之上；受惠台商回流建廠、房市火熱與公共工程等商機，國內鋼構前景樂觀，中鋼構去年配息衝高，今年本業展望佳，吸引買盤。

中鋼構去年毛利率倍增至4.86%，代表本業獲利的營業淨利年增近2倍達2.77億元，加上處分中鋼結構（昆山）公司股權，業外挹注約4億元，2020年稅後純益6.3億元，每股稅後純益（EPS）達3.26元，寫下8年來最佳成績，並擬分派現金股利2.8元，為歷年最高。

展望今年，隨著近年鋼構需求大增，市況好轉，業者間不再削價競爭，中鋼構今年訂單滿載，估計全年出貨量將達15萬噸，且訂單暢旺，能見度已經到明年第1季。

中鋼構1月營收12.3億元，年增27.37%，今年營收可望回到成長軌道，本業獲利也將再比去年攀高。

此外，同業長榮鋼預計今年4月中旬掛牌上市，有機會帶動比價效應。中鋼構早盤股價衝高至42.8元，隨後仍在40元附近高檔震盪。

長榮鋼鐵在去年1月登錄興櫃，預計今年4月中旬掛牌上市。長榮鋼鐵董事長林耿立指出，台商回流帶動廠辦建設需求暢旺，加上政府推動公共工程，以及房市火熱，建商推案持續成長，預期鋼構業將可以旺3年。

(時報資訊)