香格里拉台北遠東國際大飯店「遠東Cafe」自助餐廳加拿大美食節今日起跑，食客可品嘗「炭烤加拿大牛肉串」。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

.台北遠東國際大飯店「遠東Cafe」自助餐廳 加拿大美食節，「爐烤加拿大肋眼牛排」可吃到飽。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

「遠東Cafe」自助餐廳加拿大美食節推出「 加拿大牛肉扁豆湯」。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

「胡桃奶油塔」是加拿大傳統節慶甜點，「遠東Cafe」加拿大美食節期間可吃到。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

牛排吃到飽！且是以加拿大牛肉烤製的牛排。為搶攻農曆年後餐飲商機，並延續開幕以來的人氣，香格里拉台北遠東國際飯店全新改裝的Buffet自助餐廳「遠東Cafe」攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會，以及推廣加拿大食材的加拿大龍蝦委員會（The Lobster Council of Canada）及加拿大全國豆類協會（Pulse Canada），自3月5日起至至4月5日舉辦「加拿大美食嘉年華」，期間除有用加拿大牛肉烤製的「爐烤肋眼牛排」，並有各式牛肉料理，以及週末限定的「龍蝦海鮮濃湯」與「威靈頓鴨肝牛排」等，還有以扁豆及花旗蔘等加國農產品入饌作的菜餚，通通可以吃到飽。

除此，客人亦可以558元加購價大啖一整隻鮮美加拿大活龍蝦，加點龍蝦還可參加抽獎，有機會免費入住香格里拉台北遠東或享用自助餐等好禮，即能認識加拿大特色食材，又可試手氣得好康。

加拿大土地面積遼闊、 農漁畜牧業發達，物產豐饒、食材多樣，其中牛肉、龍蝦、花旗參為加拿大自豪的食材。加拿大的哈利法克斯龍蝦其實就是有大螯的波士頓龍蝦，雖硬殼但肉飽滿滑嫩、味道鮮美，屬於低脂、低碳水化合物且擁有遠高於其他海鮮類的優質蛋白質，每份加拿大龍蝦的卡路里還低於100。此次「遠東Cafe」辦加拿大美食節，除週末加碼推出深受饕客喜愛的「龍蝦海鮮濃湯」外，每日的午、晚餐只要加購558元即可大啖一整隻現撈加拿大活龍蝦，還可選擇喜愛的風味由主廚立即現做，包含起司焗烤、碳烤龍蝦佐澄清奶油及中式辣醬爆炒等口味。

為增加用餐食趣，凡加購活龍蝦，餐廳另備有特製趣味龍蝦圍裙與專屬餐具，讓食客盡情享受吮指美味，還能立即加入遠東Cafe龍蝦俱樂部，與龍蝦合照並上傳IG標註 ＃CafeLobsterClub可參加飯店官方IG社群抽獎活動，有機會獲得免費自助下午茶兩客。加拿大美食嘉年華活動期間，再抽香格里拉台北遠東住宿及餐券、咖啡機等豐富好禮。

加拿大和美國雖為兄弟之邦，但養牛飼料配方與牛肉分級制度卻不 一樣，所以美加兩國產的牛肉風味與口感也不同。美牛以玉米為主要 飼料，加拿大牛的飼料配方中則70％是大麥與小麥，另外30％才是玉米，所以加拿大牛肉的油脂不像美牛那麼多。雖然，脂肪是牛肉香氣 來源，但油脂多，身體負擔亦重，加拿大牛肉就以「比較健康」切入 市場，爭取嗜肉老饕認同。

美牛分級是按：Prime、Choice、Select等共分十個等級，加拿大牛肉分級由高至低區分為Prime、AAA、AA以及A等級，屠體要被賦予 這些分級，首先必須先經過低溫冷卻，再由擁有加拿大牛肉分級局( CBGA)證照及通過加拿大食品檢驗局(CFIA)考核的評級員進行嚴格 詳細評鑑。範圍包括大理石花紋、成熟度、肌肉色澤、脂肪色澤、肌 肉發達度及肌肉結實度等方面來評定。

加拿大肉協標榜，加拿大牛的分級評制較美牛更嚴格，像是必須是二至三歲的年輕牛隻，因年輕牛隻肉質較為細緻軟嫩，不能有深紅色血塊沉澱在肌肉中，不可帶有黃色脂肪等，透過嚴苛的評鑑標準層層把關，以確保加拿大牛肉的高品質和穩定性。

「遠東Cafe」採用加拿大AAA級頂級冷藏牛肉，精選肋眼部位的牛肉，以多元烹調料理手法呈現獨特口感，必吃佳餚包含「爐烤加拿大肋眼牛排」、「威靈頓鴨肝牛排」（假日隱藏版菜色）、「加拿大燉牛肉」、「加拿大牛小排」與「牛肉派」等多樣風味佳餚，主廚團隊將在炭烤區及鐵板區現場烹調展演廚藝，儀式感展演更增食慾。

(工商 )