大陸國務院總理李克強5日所作的政府工作報告提出，堅持擴大內需這個戰略基點，充分挖掘國內市場潛力，穩定和擴大消費，多渠道增加居民收入；擴大有效投資，2021年擬安排地方政府專項債券人民幣（下同）3.65兆元，優先支持在建工程，合理擴大使用範圍。

政府工作報告稱，健全城鄉流通體系，加快電商、快遞進農村，擴大縣鄉消費。穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，增加停車場、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。

發展健康、文化、旅遊、體育等服務消費。鼓勵企業創新產品和服務，便利新產品市場准入，推進內外貿產品同線同標同質。穩步提高消費能力，改善消費環境，讓居民能消費、願消費，以促進民生改善和經濟發展。

報告並稱，擴大有效投資。中央預算內投資安排6,100億元，繼續支持促進區域協調發展的重大工程，推進「兩新一重」建設，實施一批交通、能源、水利等重大工程項目，建設訊息網路等新型基礎設施，發展現代物流體系。

政府投資更多向惠及面廣的民生項目傾斜，新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個。完善支持社會資本參與政策，進一步拆除妨礙民間投資的各種藩籬，在更多領域讓社會資本進得來、能發展、有作為。

(工商 )