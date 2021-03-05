逸達（6576）宣布，與美國Intas Pharmaceuticals簽訂柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi美國市場獨家授權經銷合約，總授權金額最高可達2.07億美元，未來並享有銷售分潤。

該新藥FP-001為6個月及3個月劑型，先前逸達已與Intas子公司Accord Healthcare有授權合作經驗，授權地區除美國、日本、中國、台灣等其他全球市場。

目前CamceviR42毫克（六個月劑型）於美國的新藥註冊申請（New Drug Application，NDA）正在審查階段，預計在今年年中可望取得美國FDA審查意見。

根據協議，逸達最高可達2.07億美元的權利金─包含簽約金1,000萬美元、產品開發里程金、銷售里程金等，另在授權市場擁有產品銷售分成。Intas美國子公司Accord BioPharma，Inc.將負責CamceviR於美國的商品化成本。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，Intas子公司Accord Healthcare在歐洲、加拿大、澳洲等地推動CamceviR商品化不遺餘力，對CamceviR有一定了解及掌握，如今再拼上美國市場這一重要版圖，更完整了CamceviR的全球佈局。此次將美國市場授權Intas，加上已完成授權的Accord Healthcare以及中國長春金賽藥業，CamceviR全球市場授權權利金最多已達約4億1,700萬美元，顯示合作夥伴對CamceviR的市場潛力深具信心。

Accord Healthcare Inc.美國區總裁ChrysKokino說，Intas及Accord BioPharma團隊將全力推動CamceviR進入美國市場，希望透過CamceviR精密、簡易操作、高附加價值的特色，提升醫療品質，最終達到改善病患生活及整體公共衛生的目標。

(工商 )