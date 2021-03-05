大陸國務院總理李克強5日在全國人大開幕式上做政府工作報告。李克強表示，要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構。

李克強指出，要推動煤炭清潔高效利用，大力發展新能源，在確保安全的前提下積極有序發展核電。擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄範圍，促進新型節能環保技術、裝備和產品研發應用，培育壯大節能環保產業。

李克強表示，要加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具。中國作為地球村的一員，將以實際行動為全球應對氣候變化作出應有貢獻。

李克強表示，加強污染防治和生態建設，持續改善環境品質。深入實施可持續發展戰略，鞏固藍天、碧水、淨土保衛戰成果，促進生產生活方式綠色轉型。繼續加大生態環境治理力度。強化大氣污染綜合治理和聯防聯控，加強細顆粒物和臭氧協同控制，北方地區清潔取暖率達到70％。

李克強指出，要整治入河入海排污口和城市黑臭水體，提高城鎮生活污水收集和園區工業廢水處置能力，嚴格土壤污染源頭防控，加強農業面源污染治理。繼續嚴禁洋垃圾入境。有序推進城鎮生活垃圾分類。推動快遞包裝綠色轉型。加強危險廢物醫療廢物收集處理。

(工商 )