大立光（3008）控告先進光（3362）涉侵害智慧財產權訴訟，5日傳出雙方達成和解，先進光一早開盤直接跳空漲停抵42.15元，而大立光股價一早則以低盤開出，最低至3,310元大跌65元，但隨後在9點半過後拉升翻紅小漲，回升至3,400元附近，股價呈現雙贏局面。

股王大立光近來股價走勢疲軟，今日傳出與先進光達成和解，即使內容尚未正式公告，但先進光一早以漲停板慶賀。先進光去年前3季每股虧損0.33元，日前董事會才通過決議私募普通股2,000萬股，每股價格29.92元，將引進何方資金入股，頗引起市場高度關注。

大立光日前董事會通過將於6月10日召開股東會，擬通過每股91.5元配息案，雖然去年每股獲利（EPS）掉至182.9元，相較前年EPS歷史新高210.7元還低，但大立光則大方配91.5元歷年來最高股利，前年EPS創歷史新高，但股利僅79元。

(工商 )