一名網友分享，他曾好奇詢問日本朋友，是否有來台灣旅遊的經驗，孰料對方則說「台灣人很熱情，像菲律賓一樣很有特色」，令他大吃一驚，並詢問日本人眼中的台灣，是不是就像菲律賓、泰國的感覺一樣？貼文曝光後，不少人認為各國各有特色，但日本人的骨子裡，仍自認在亞洲是高人一等。

原PO今（5）日於PTT八卦板發文指出，前幾年去日本東京時，在當地認識了一位朋友，對方時常旅遊歐美各國，便詢問對方是否有來台灣旅行的經驗，未料答案卻讓他十分驚訝，「台灣人很熱情，像菲律賓一樣很有特色」，對此原PO好奇問網友「日本人的眼中的台灣，就像台灣看菲律賓及泰國那種感覺，對吧？」

貼文曝光後，不少網友紛紛發表自身看法，「連南韓人都看不起台灣了」、「同樣都有髒亂環境的東南亞，有什麼好意外的」、「各國家各有各的特色」、「朋友在菲律賓開公司，我們對菲律賓人、泰國人也很友好」、「過去曾在日本吃大阪燒時與店員攀談，結果對方竟然以為我是菲律賓人」。

另外，也有人突破盲點說，日本人本來就瞧不起東南亞國家，會讓人有日本對台灣友善的感覺，純粹是因為台灣與韓國、中國相比之下，沒那麼地讓他們討厭，再加上過去台灣曾經出手幫助過日本，才會有日本對台灣友好的錯覺，事實上在他們的骨子裡，仍自認是亞洲是高人一等的。

(中時新聞網)