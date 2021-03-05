中共全國人大會議今日在北京開幕，議程上包括審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。港媒報導，北京將修改特首選委會由1200人增至1500人，取消117個區議會席位，新增一個界別；而立法會則由70席增至90席，取消「超區」和區議會（一）共6個議席。

明報引述消息稱，由於立法會將增加由選委會選出的議席，故原本打算9月舉行的立法會選舉，或需再延後，由新選舉辦法產生的選委會屆時選出代表，而立法會的參選人亦須取得一定選委提名。

全國政協會議昨日開幕，港區政協昨晚出席一個約兩小時的特別會議，由全國政協副主席、港澳辦主任的夏寶龍和港澳辦副主任張曉明向港區政協介紹上述決定。據報，官員會上透露的修改香港選舉制度的框架，包括擬在行政長官選委會新增第五個界別、成員由1200人增至1500人，當中會新增一個300人的界別，或由政協、愛國團體領袖、建制組織代表等出任，而港區政協委員將自動成為選委會一員。至於117個區議員特首選委席位，據悉會上表明「一個都不要有」，認為區議會並非政權機構。

此外，特首候選人的提名門檻將由150，增至188個，另外需在每個界別取得至少15票，換言之新增界別極可能成為最後把關。

立法會方面，將由目前70席大增至90席，其中新增的大約20席將由選委會產生，另外將取消目前俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別。人大會議將授權全國人大常委會修改基本法附件一及附件二有關行政長官和立法會的產生辦法，再經由特區政府修改相關的選舉法例。

(中時 )