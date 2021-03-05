國際會計準則理事會(IASB)在2017年5月8日發布，國際財務報導準則第17號（IFRS17）「保險合約」是針對保險合約之會計處理作一致性之規範。會計研究發展基金會董事長王怡心表示，這號準則有助於利害關係人了解保險公司的揭露獲利來源分別是來自「營運績效」和「投資績效」，有助提高公司財務資訊透明度。

王怡心指出，由於IFRS17可改善認列保險合約利潤來源的透明度，其財務資訊揭露可提供分辨保險合約下列兩種來源之獲利能力之資訊：（1）提供保險服務所賺得之利潤與（2）源自管理金融資產之投資。

王怡心解釋，IFRS17規定個體說明保險財務收益或費用與其資產之投資報酬間關係，使財務報表使用者能評估認列於損益及其他綜合損益之財務收益或費用之來源。她舉例，有些保險公司可能因採用IFRS17後對保險合約負債之衡量有所變動，故重新思考如何執行資產及負債之管理。IASB認為IFRS9「金融工具」與IFRS17之結合，將對公司之資產及負債管理之影響，提供更清楚財務資訊。

王怡心說，保險業者適用IFRS17編製財務報表，可使財務報表使用者獲悉保險合約對企業財務狀況及暴險之影響情形，並讓投資人、經營團隊和其他利害關係人可作成更佳的經濟決策。

中華民國會計研究發展基金會在網頁上，提供該號準則繁體中文版內容，2021年的「會硏月刊」三月號，也有相關內容，供各界參考。

(中時 )