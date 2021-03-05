2018年參選花蓮縣壽豐鄉鄉長的曾淑懿以高票當選，但她檢方起訴指控，選舉期間企圖以5萬元「搓圓仔湯」勸退競選對手，一審將她依違反選罷法判刑4年，併科罰金250萬元，二審證人證詞反覆且無法證明曾女犯罪，逆轉改判無罪，檢提上訴遭駁回確定。

法官判決無罪的理由，是檢方雖然指控曾女委託許姓男子交給參選對手謝姓男子，但許男稱是轉交的贊助款及借款，況且檢方提出的照片只能證明謝男將5萬元現金及牛皮紙袋退還，無法佐證曾女指示付錢「搓圓仔湯」。

檢方起訴指控，2018年8月29日曾女知悉謝男領取花蓮縣壽豐鄉鄉長候選人登記申請書後，以電話多次聯繫謝男詢問其參選意願，並由許男陪同前往謝的住處拜訪，並口頭要求謝放棄參選鄉長改參選鄉民代表，但謝並未當場明確回覆表示同意。

不料曾與許為使謝男應允放棄競選鄉長，由許前往謝住處將5萬元交付對方，再次要求其放棄參選，並表示5萬元是提供謝登記參選鄉民代表的保證金，隨即駕車離開，但謝仍未接受曾及許請託，歸還許交付的5萬元。

(中時 )