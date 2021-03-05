劉伊心跟老公林志隆結婚後育有女兒「牙子」，一家人常在社群曬滿幸福。近日兩夫妻興奮宣布懷上二寶弟弟，而且預產期可能就跟老公同一天。劉伊心笑說，未來家裡2個雙子座男生，一定會更有朝氣跟笑聲。

疼老婆的林志隆，為了體恤生二胎的辛苦，特地在月子中心分別訂2大房，讓劉伊心能好好休養身體之外，也不用因此跟家人分開。他還跟劉伊心說「我把媽媽、牙子都帶來了，這樣你就可以隨時跟最愛的人在一起」，霸道總裁的貼心溢於言表，讓劉伊心感動不已。

劉伊心說她跟老公都是虔誠基督徒，又非常喜歡小孩，生下女兒沒多久就想要第二胎，在2年左右後懷上兒子，其實也都是她這個控制狂「算好的」年齡差，因為聽說這樣以後接送上下學比較方便，兩姐弟也可以熱鬧玩在一起。

前世情人女兒出生後，老公林志隆就極盡疼愛，這次要生第二胎，直接大手筆幫劉伊心在月中訂了2間房，讓控制狂的她可以好好休息之外，又能隨時掌握好動牙子跟新生弟弟的狀況，全家依舊甜蜜在一起。

(中時 )