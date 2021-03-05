紡織股光隆(8916)近年策略性調降毛利率較低的羽絨營收占比，提升毛利率較高的成衣營收比重，預估今年成衣營收占比可望上修到5成左右，家紡事業營收比重更上看25%。光隆今年的資本支出較去年倍增，達3億元，主要是因應成衣產線拓增以及家紡越南新廠區的建置。至於新客戶部分將積極爭取北美市場的品牌客戶。光隆位於宜蘭的成衣研發中心預計在今年2Q落成。

光隆營運主要分三大事業，其中羽絨事業營運受到原物料價格波動影響大，Nike、Uniqlo、東京西川皆為客戶，2020年約佔營收22％；成衣事業貢獻總營收46%，以機能外套、羽絨外套為主，前三大品牌客戶為Burton、Marmot、Mont-bell等戶外運動品牌；家紡事業營收占比約20％，產品則包含羽絨被、枕頭等，主要客戶為日本宜得利等。

光隆近年將營運重心轉作成衣，持續提升高毛利的成衣事業營收比重，去年成衣營收占比達46%，而羽絨營收占比22%，家紡營收占比為20%。去年全年光隆營收為91.41億元，年減13.7%，毛利率約在13%左右。

在生產基地方面，光隆的3大產區為台灣、中國和越南；越南是3大產區中營收占比最高的，成衣生產100%在越南，家紡有7成在越南。今年在越南後江省的新廠可望動工，估工期1年，希望在明年能進入量產。

(時報資訊)