晶華(2707)國際酒店集團公布旗下晶英系列（Silks）全新延伸品牌「Silks X晶英薈旅」，為後疫情時代全球首個問世的全新飯店品牌。首處據點將進駐新北林口媒體科技園區的東森集團總部大樓，為接受東森集團委託經營管理的合作案，預計2025年開幕營運。

晶華董事長潘思亮致詞時表示，「Silks X晶英薈旅」是在疫情中醞釀而生。疫情使人們重新想像（reimagine）疫情對生活的巨變，尤其是旅遊業。品牌先前一直在醞釀中，直到東森提及有新飯店據點規畫、並希望委託晶華經營，才催生了新品牌的誕生。

晶華表示，「Silks X晶英薈旅」定位為充滿新創魅力及現代設計感的城市度假酒店，品牌將致力提供旅人體驗、探索與交流的住宿與宴會空間，透過新穎的軟硬體服務與設計，傳遞共學、共好的旅遊新意義。

晶華全台首家「Silks X晶英薈旅」將落腳新北市林口媒體科技園區的東森集團總部大樓26～33樓，目前規畫有200間客房、中西餐廳及1100坪的宴會場地，為接受東森集團委託經營管理的合作案，預計2025年開幕營運。

晶華觀察，新冠肺炎疫情改變人們生活，包括商務差旅及觀光旅遊模式。隨著旅遊模式改變，飯店必須依照新市場需求提升硬體設施及軟體服務。

在晶華規畫藍圖中，未來飯店空間設計與運用會更靈活有彈性，辦理住房的櫃台可能也是酒吧吧台，空中花園可以是會議場地，客房內備有個人化的運動科技設備，滿足隨時隨地運動強身需求，高標準的衛生安全措施、顧及環境永續發展的建築規畫也是設計重點。

對此，晶華認為要把握契機，推出全球品牌直接與疫情結束後的新興市場介接，決定在現有的晶華（Regent）、晶英（Silks）、晶泉（Wellspring）、捷絲旅（Just Sleep）外，推出晶英薈旅（Silks X）全新品牌。

Silks X晶英薈旅的「X」代表Crossover跨界融合，「薈」字則有聚集及草木茂盛意象，期許自己成為人文薈萃、繁盛富足、在地與世界接軌的平台。

Silks X晶英薈旅擁有三大品牌DNA，Xplore是引領旅行者探索旅行意義及獨特真實的在地風貌，Xtension是強調飯店空間及服務內容的延伸與運用，Xchange則是將飯店打造為講究生活品味同好的交流平台。

晶華表示，3項品牌DNA將直接運用在Silks X晶英薈旅位於東森集團林口媒體科技園區的首處營運據點中，掌握林口從茶園到磚廠、從磚廠到新市鎮，再從新市鎮聚集成新媒體中心的成就過程，與東森集團及在地人文攜手創造共利、共享、共好的旅遊體驗。

(時報資訊)