面對國際公債殖利率另波上揚，日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）5日再度喊話，由於疫情發展撲朔迷離，景氣前景充滿高度不確定性，故日本央行必須確保長期公債殖利率，須穩定保持在較低點。

市場有聲音傳出，日本央行放手讓目標值設在零附近的日本十年期公債殖利率，從目前基準點40左右位置，升至60。

黑田東彥表示，日本央行尚未就公債殖利率波動範圍做出結論。黑田補充，在3月這個月檢視政策貨幣工具效應性前，還需要更多腦力激盪相互討論。

日本央行指出，債市功能性尚需再加強，但目前最重要的是，公債殖利率曲線需要穩定地保持在低水位。

同時，日本央行也在研議，如何更靈活且更彈性地在市場買入ETF(指數股票型基金)。黑田強調，日央行必須持續地與更合宜地買進ETF。兩周後，日後央行購買ETF的改良方式就會讓大家知道。

在殖利率曲線控制下，日本央行目前將短期利率定在負0.1％左右，十年期公債殖利率約為0％。因通膨率目標值為2％，故日央行積極買入像ETF等風險性較高的金融商品。

表定18日與19日，日央行將舉行政策利率工具檢討會。

(時報資訊)