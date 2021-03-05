供給緊張，丙烯(月青)AN報價創近十年高價；因國際原油持高，且原料丙烯供應短缺，帶動報價走揚，在成本高漲壓力下，AN報價攀漲，亞洲地區現貨報價達每公噸2455美元，飆近十年高價，且近一個月漲幅達38%。

據了解，因德國INEOS宣布不可抗力，自上個月以來，歐、美地區的AN供應趨緊，亦提振看漲情緒，初估美國的供應可能於四月底恢復，而美國和歐洲的貨物短缺，迫使買家轉向亞洲生產商，而亞洲貨源有限，市場呈現搶貨潮，亦推升行情走高。(商品行情網)

(時報資訊)