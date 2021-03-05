中芯國際日前公布，公司於本月初跟荷蘭光刻機巨頭ASML延長採購協議至12月31日。消息令不少投資者誤以為中芯購得高端光刻機，但ASML其後澄清，指中芯國際的訂單和DUV光刻技術相關，而非更高端的EUV光刻技術。消息令中芯國際5日早盤跌1.7％，報人民幣58.3元。

此外，路透4日引述知情人士說法稱，在中芯國際被列入實體清單後，確實有許多美企立即獲得許可證供貨給中芯，但關鍵的是，仍有規模約50億美元的美國零組件尚未得到批准，當中就包含應用材料、科林（Lam Research）等關鍵設備廠。

知情人士稱，許可證是否涉及10奈米技術方面可能是當中重點，官員詢問美企產品會否被轉用至這些先進製程，這項來回詢問的程序，使許多美企申請的許可證一再被延後、擱置甚至延長審查期限。

報導引述科林發言人說法表示，公司仍在申請許可中，尚未收到回應。另外包括Entegris、KLA Corp、Axcelis Technologies等企業也都遞交許可申請，但尚未得到美國商務部的回應。

(工商 )