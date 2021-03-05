趙少康青年政策首發 組「網紅國家隊」前進大陸

國安單位指出，大陸近期調整對台認知作戰，運用網紅文化和電商平台商機，擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，以新媒體作為統戰宣傳管道。中廣董事長趙少康今天宣布第一項青年政策，他將要組織「網紅國家隊」前進大陸比賽，以前是要用軍事反攻大陸，現在用網路反攻大陸。

趙少康說，國安會、陸委會批評大陸用銳實力進軍自由世界進行認知作戰，好像網紅大軍就要鋪天蓋地侵略台灣。不過民進黨不是也有1450隨時出草、抹紅、抹黑嗎？既然有這麼強的1450網軍，民進黨有什麼好怕的？我們的政府也應該舉辦網紅大賽或是網路達人訓練，而不是私下偷偷摸摸支持特定網紅。

趙少康宣布將組織網紅國家隊，實體教學培養一千名網紅，並在線上訓練一千名網路達人，希望能培養出好的Youtuber、Podcaster，訓練青年將口語變成精簡的文字、將文字變成精簡的口語，以後也可以從事電商，甚至組織一支隊伍到大陸比賽，而且這是義務訓練、不收學費。

趙少康說，大陸願意培養台灣青年網紅很好，只是我們認為這是統戰，如果真是如此，我們的政府也應該自己培養網紅統戰回去，只是政府不做只好由他來做。他強調，網紅國家隊不是為了對付1450，我們正大光明，私下搞1450齷齪低級。

(中時 )