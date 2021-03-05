苗栗縣長徐耀昌5日宣布中止坤輿公司試運轉計畫，盼坤輿公司先與鄉親溝通取得共識，研議可行回饋鄉里機制。（巫靜婷攝）

苗栗縣造橋鄉民不滿縣府核准坤輿掩埋場試營運封路圍場抗議，苗栗縣長徐耀昌5日宣布中止坤輿公司試運轉計畫，盼坤輿公司先與鄉親溝通取得共識，研議可行回饋鄉里機制。坤輿自救會表示，抗爭現場將在收到正式公文後盡快撤掉，但行政訴訟會繼續進行，希望能撤銷設置許可和興辦事業計畫。

苗栗縣政府核准同意坤輿公司廢棄物掩埋場試運轉1案，引起造橋鄉民反彈，至今仍在現場埋鍋造飯抗議，苗栗縣長徐耀昌今日上午在縣府舉辦記者會，強調縣府依照規定核准試營運計畫，由於目前坤輿公司已不可能在原核定試運轉計畫完成試運轉，宣布「中止坤輿公司試運轉計畫」。

徐耀昌提到，昨日陪同蔡英文總統探視大埔張藥房遺孀彭秀春，讓他感嘆類似事件，希望不要再讓有心人政治化，由於坤輿公司未能與民眾溝通致未按核定試運轉計畫內容進行，為避免浪費社會成本，而作此決定，並請坤輿公司先與當地鄉親溝通協調，取得共識，並研議可行回饋鄉里機制，以共創雙贏局面。

徐耀昌表示，坤輿案是2002年即核准設置，業者依法提出申請試運轉，縣府即需受理審查，如若拒不審理或業者程序完備合於法令縣府仍不予同意，除有機關行政怠惰或濫用裁量權外，業者依然可提起行政救濟及國賠訴訟，相關衍生費用仍由全民買單。

自救會隨後對此也發表回應，肯定縣府中止試營運計畫，避免發生更大的衝突，抗爭現場會在收到正式公文後盡快撤掉，行政訴訟會繼續進行，希望能夠將設置許可和興辦事業計畫撤銷掉，避免債留子孫，並感謝所有聲援的的人。

(中時 )