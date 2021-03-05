台日桌球金童玉女江宏傑、福原愛，4年婚姻傳出破局，讓這段被譽為王子與公主的童話故事就此幻滅，不過兩人至今仍未承認已經離婚，讓外界推測有挽回空間，對此網紅486先生則直言：「小愛的愛已經回不去了」，引發網友議論。

福原愛昨（4日）二度發聲明道歉，強調讓台灣丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省，但卻始終未認離婚一事，江宏傑則回應與福原愛的感情不會消失，對此486先生質疑如果是正常有愛的夫妻，怎會隔空放話這些空泛文字？認為夫妻倆的行為不合邏輯，推測是擔心昔日代言恐被求償巨額金額，直言：「一直希望是小愛為自己新事業所作的造勢行為，但看到現在，這婚姻很有可能真的GG了」。

小愛的愛已經回不去了，我認為。 不看小道消息，但正常有愛的夫妻哪有人隔空放話這些空泛的文字？ 這些動作行為都不合邏輯。 現在綁住兩人的，大概是P牌的代言了，我是企業家，若以商業角度看目前夫妻兩的隔空放話行為，或許是擔心巨額的求償金額… 一... 由 486先生發佈於 2021年3月4日 星期四

此外更藉著這段婚姻給予建議，486先生強調：「相愛容易相處難，夫妻相處真的需要冷靜跟智慧，有話好好說慢慢說，多疼對方一點，多讓對方一些，不要冷戰」，也忍不住感嘆：「真是遺憾，台灣人都喜歡小愛說」，對此有網友表示：「兩人都沒把話說死，表示承認他們之間有問題，但還不至於到最壞的結果」。

對於福原愛被爆疑似婚內出軌，和一名神似大谷翔平的高帥男在橫濱約會被拍，有眼尖網友發現曝光的約會照片，福原愛幾乎每張照片都有看鏡頭，感覺早就知道狗仔在哪裡一樣，推測有可能全是她自導自演，引發外界熱議。

(中時新聞網)