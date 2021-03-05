以恩愛形象著稱的桌球界黃金夫妻檔福原愛與江宏傑，意外驚爆婚變，福原愛更被拍到與舊識A先生同遊橫濱中華街並過夜，事後雖澄清沒出軌，是一人一房，但昨(3/4)卻兩度發聲明對老公、家人致歉，江宏傑也出聲表示夫妻倆感情不會消失，而福原愛婚變事件罕見是由日本兩大週刊同時爆料，事情引發當地媒體工作者猜疑，覺得福原愛應是早知道被偷拍卻不閃避，很可能是想給不認離婚的江宏傑一道「最後通牒」。

福原愛自返日工作、與江宏傑深處兩地後，婚變消息就傳開，她一度發文表示被媒體盯很緊，無奈吐露「可以來問我啊」，隨後便被《週刊文春》爆出早在1月份她因不堪忍受丈夫言語重傷與婆家問題，先提了離婚，幾乎同時，另一週刊《女性SEVEN》公開高達55張跟拍照，曝光福原愛與一名高帥男子同遊橫濱，還在同一間旅館下榻，事後福原愛認了有過夜一事，但澄清是「一人一間房」，對方是認識多年的朋友A先生，還吐露近期精神及心情狀態不佳，多虧朋友扶持幫助，否認了外遇傳聞。

對於福原愛剛上節目說完想搬回日本，隔2周就被拍到疑似有曖昧新歡，週刊攝影師分析，好似她希望此事曝光一般，而日本娛樂記者佐佐木博之則認為，看週刊刊出的照片，福原愛很多時候都是看著鏡頭的，覺得她約會時應該是知道被拍了，但A先生就是完全不知情的樣子，「但也可能是週刊方面挑了她看竟頭的照片刊登」。

佐佐木記者也表示，即便A先生真的只是朋友，但畢竟福原愛跟江宏傑還沒離婚，推測可能小愛也可能是想給還沒簽字的丈夫一個「我已有新戀人」的印象，也感嘆被當作「日本女兒」愛護的「愛哭鬼小愛」，如今因疑出軌事件敗壞形象，如果真的離婚，可能會被丈夫要求賠償金，覺得「她說不定是想著不惜犧牲自己也要跟江先生離婚也說不定」，而日媒也普遍訝異福原愛疑似外遇的事情，在台灣竟然譴責度不高，研判是因為知道江宏傑與江家人私下性情所致。

(中時新聞網)