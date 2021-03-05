財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院CDRI」）5日發表最新「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測台灣服務業景氣循環「大翻轉」，已於去年4月觸底，目前復甦力道強勁！

商研院表示，本景氣循環綜合指數系統根據主計總處公佈最新去年Q4及修正前期間GDP數據，分析預測台灣服務業景氣循環「大翻轉」，已於去年4月出現底谷，預測期間到今年7月將持續復甦。

商研院指出，去年（2020）台灣全體GDP成長了3.11%。以支出別分，主要是淨輸出成長了20.1%，貢獻了2.69%的經濟成長，占總貢獻度的86.5%。其餘政府投資成長7.3%，貢獻度0.2%；政府消費成長2.61%，貢獻度0.35%；民間投資成長3.23%，貢獻度0.6%；民間消費負成長2.37%，貢獻度負1.2%。

從產業別來看，主要是工業成長6.11%，貢獻度2.18%（高占總貢獻度的七成）；服務業成長1.18%，貢獻度0.74%；農業成長1.33%，成長率比服務業高了些，貢獻度0.02%。

商研院分析，從長期觀察，台灣三級產業結構，服務業占比從高峰2001年的68.78%，一路下滑至2020年的60.3%。同期間，工業占比從29.37 %提高到37.87%。這種在先進國家發展經驗看來無疑是「反結構優化」的趨勢，深值探討，對數位經濟時代新服務業的升級、轉型再提升期待則難掩隱憂。

從受僱員工來看，商研院指出，過去20年服務業GDP成長速度與製造業形成反差，但服務業就業人數卻比製造業增加得更快，成為服務業低薪化主要原因。也因生產力的限制而使服務業的人力需求受到限制，服務業低薪化也影響就業意願機會，服務業人力供需循環向下，形成服務業發展的惡性循環。服務業改革與轉型成為突破經濟長期低度均衡陷阱之不二法門。

商研院認為，此次疫情對服務業就業產生衝擊，但疫情也產生低接觸經濟另類的就業型態與機會，宜善加運用，進行數位經濟與宅經濟相關的勞動與就業市場改革，創造在家上班與斜槓人生的新工作與所得。

(工商 )