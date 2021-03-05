受到疫情撲朔影響，台灣商業服務業景氣循環預測今年3月甫恢復公布，商業發展研究院表示，根據主計總處公佈最新去年Q4及修正前期間GDP數據，分析預測台灣服務業景氣循環「大翻轉」，已於去年4月出現底谷，預測期間到今年7月將持續復甦。

商研院CDRI 5日發布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，顯示目前台灣服務業雖然持續受到國際疫情等因素的衝擊，歷經自2020年4月的景氣谷底。迄今已走過下降期，呈現翻轉回升。此外，景氣循環領先指標綜合指數亦於2020年5月走過22個月的下降期（2018／7高峰到2020／5底谷）而觸底，反彈上升。

就個別產業觀察，商業發展研究院服務業景氣循環預測小組分析，服務貿易收支淨額、商業服務業股價指數、金融及保險業實質GDP、商業服務業雇員淨進入率與失業給付初次認定受理件數（倒置）在目前均呈逆勢上升。一般看來已有景氣熱絡之感。

商業發展研究院董事長許添財指出，近期同行與領先兩綜合指數伴隨上升，理當前景看好，唯目前仍處於疫情流行的非常態現象，台灣抗疫有成已過萬重關，可是前景或難分明，但自助人助天必助，繼續掌握大趨勢大方向，機警應變。

(工商 )