Google在2020年發表的Pixel 4a 5G以及Pixel 5G，是當前Google旗下唯二支援5G的手機，不過先前無法啟用雙卡的情況下使用5G，會強制改為僅支援4G的狀態。而如今透過3月更新，經過網友的反應，已可確認Pixel 4a 5G以及Pixel 5G都能在雙卡模式下成功使用5G網路，對於同時擁有兩個門號，或是習慣將工作與私人門號區分開來的使用者來說更為便利。

Pixel 4a 5G以及Pixel 5都是採用一張實體SIM卡以及eSIM的作法。先前只要使用雙卡模式，手機會強制切換成4G網路，無法使用5G。若是仍想使用5G網路，就必須要暫時關閉一張沒有使用網路數據的SIM卡，或是直接禁用一張SIM卡成為單卡模式。如今，透過Reddit網友的留言，可以知道經過3月份OTA升級後，Pixel 4a 5G以及Pixel 5都能夠在雙卡模式下順利使用5G。

根據網友的留言，當前Pixel 4a 5G以及Pixel 5在3月更新後，可支援雙卡雙待，也可在雙卡都啟用的前提下，使用5G。已可確認的是，能支援5G+4G，但是可否支援5G+5G還待確認。

在雙卡模式下無法支援5G的情況，也發生在iPhone 12系列中。根據蘋果所釋出的iOS 14.5更新日誌，已可確認將會在此版本中開放 5G 全球雙 SIM 卡支援功能 （一張實體卡一張eSim）。而目前iOS 14.5 beta 3已經釋出，預計還需要約莫一兩個月正式版才能推出。值得一提的是，iOS 14.5可支援使用Apple Watch來解鎖（需要安裝watchOS 7.4）暫時緩解Face ID在配戴口罩下難以順利解鎖的問題。

(科技)