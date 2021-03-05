風乍起，吹皺一池春水，美國10年期公債殖利率創下一年新高，上周一度攀升到1.6%的高點後，近日皆在1.5%附近震盪，造成了短線全球股市的修正，繼跌破月線後，3/5收盤的美股S&P500、Nasdaq更是重挫跌破季線的重要支撐。

美國10年期公債流動性最佳，也是大型機構法人資產配置的核心首選，其殖利率又近似無風險利率，S&P500成份股平均股息殖利率也約在1.5%，因此，債券殖利率上升初期，債券相對於股市的吸引力提升，保守資金離股轉債，皆是正常的現象。

不過，若分析本次美債殖利率上揚的真實原因，是預期通膨展望升溫、景氣復甦，也由於短線全球指數位階不低，科技股評價偏高，剛好市場用殖利率做為下跌的理由，修正過大漲幅乖離，適度整理之後，將更有利股市長期趨勢向上發展。

以台積電為例，2020年獲利創下歷史新高達19.97元，以法說會提供的年度展望，2021年營收仍將成長15%，續創歷史新高，合理估算2021年獲利可以成長到23元左右，碰巧，前高679元價位，也是台積電的歷史最高本益比30倍附近，再以去年配發10元股息估算，股息殖利率僅剩下1.47%，讓保守的資金不再追價，外資逢高獲利，紅盤以來，外資累計賣超14萬張，大幅賣壓讓台積電一度跌破600元整數關卡。

不過，台積電全球地位領先，趨勢成長，此次股價下跌，也剛好讓偏高的評價適度修正，今年的台積電，隨著獲利成長，股息也可能會上看13元，修正過後的股價，評價也更合理，屆時法人買盤進場買進，投資朋友也以把握股息、價差雙頭賺的好買點。

至於何時能夠回穩，當然還是要再次提醒，下跌的刀子不要接，投資朋友不妨觀察目前仍在上揚中的季線，目前約在574元附近，到前低587元的價位，由於季線是一檔個股的波段多空分界，前低則是多方不得不力守的技術面重要的支撐區，如果遭到跌破，會引發更重一波套牢量，反之，若能守穩，配合評價回到合理區，會有法人買盤再次進場。

此外，由於景氣復甦確立，投資朋友不妨觀察，本波全球股市修正完畢之後，後續的行情，可望看到美債殖利率上揚，股市也同步上揚的情境，就可以回顧此次美債殖利率事件，是不是又是一次市場為了下跌找理由了！

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)