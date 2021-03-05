美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四重申，直到美國人重返就業之前，央行將一直維持信貸寬鬆與流動的承諾，此番發言反駁了近來市場的臆測。投資人懷疑一旦疫情結束、當美國經濟急升時，鮑爾是否還能堅守此承諾。

鮑爾在《華爾街日報》論壇上表示，隨著疫苗接種持續普及，以及政府持續注資，確實有充分理由認為我們在實現聯準會的「最大就業」（ maximum employment）與2%通膨目標上，很快將取得更多進展。

鮑爾表示：「但即使真的如此，也將需要很長一段時間，我們希望勞動力市場符合我們對最大就業的看法，這意味著所有的事，不僅是低失業率，也包括少數族裔等往往被排除於第一階段經濟復甦之外的人們，也能看到薪資上漲與工作增長。」

鮑爾在重申聯準會將維持近零利率與每月購債規模不變的承諾時表示：「我想清楚表達此事」，他表示，即使物價如預期在今年春季跳漲，「我預期我們將耐心以待」，且不會改變必須保持支持的貨幣政策，直到經濟復甦之路已經走得非常遙遠。

鮑爾表示，債息升高「很明顯，並已引起我的注意」，但他不認為這是「失序」的波動，也不是將長期利率推高至如此高水平的原因，讓聯準會可能不得不祭出更強力干預手段以降低利率，例如擴大每月1200億美元的購債規模。他表示：「我們目前的政策立場是適當的。」

鮑爾的發言顯示聯準會不會立即採取行動抑制債息走升，受此影響，周四美國公債殖利率跳漲，由對利率敏感的科技股帶頭，華爾街股市重挫。

周四尾盤10年期公債殖利勁揚7.7個基點，報1.547%，突破1.5%大關。美股標普500指數與道瓊指數均跌逾1%，那斯達克指數收盤重挫2.1%，今年以來的漲幅全數回吐，且與2月創下的高點相比已跌近10%，意味著已瀕臨修正。

Action Economics全球固定收益分析部門常務董事Kim Rupert表示：「鮑爾對債息走升的反應，沒有像市場所期望那樣強烈。」部分分析師原本預期鮑爾可能在其談話中暗示，如果長期殖利率持續攀升，聯準會願意更加積極進行干預，並擴大購債規模。

(時報資訊)