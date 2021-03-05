川粉國會暴亂

美國聯邦調查局（FBI）周四逮捕了國務院前幕僚柯連（Federico Klein），指控他和川粉1月6日暴力闖入國會大廈有關，而這是首度有前總統川普任內官員面臨相關事件的刑事起訴。

據《政治》（POLITICO）新聞網4日報導，FBI華盛頓調查處（Washington Field Office, WFO）發言人薛蘿（Samantha Shero）說，42歲的柯連已在維吉尼亞被收押。不過，有關控訴他的細節目前還不清楚。

柯連2016年曾幫川普助選，後來受雇於國務院。直到去年夏天，他還在西半球事務局（Bureau of Western Hemisphere Affairs）擔任特別助理。雖然先前已有大量證據顯示，許多被控告的川粉都是因為這位白宮前主人煽動，說大選出現廣泛舞弊而攻入國會大廈，以設法阻止國會認證，確定拜登勝選。不過，川普任命的官員參與國會暴亂，可能再拉近川普和相關事件的關聯。

柯連的母親席西莉亞周四晚接受電話訪問時說，她和兒子幾個星期前討論過1月6日的事，而他證實，當天人在華府。然而，她強調，兒子沒去國會大廈，但不記得他有沒有親口加以否認。身為退休貿易官員和經濟學家的席西莉亞說，她和兒子很少談政治或川普，因為兩人的觀點截然不同。

柯連曾在伊拉克服役，是海軍陸戰隊的一員，對政治很狂熱，但席西莉亞強調，據她所知，他從未犯法。而領英（LinkedIn）網頁顯示，他2014— 2019年在國防部授權下，有最高機密出入許可證。如今已有超過300人因涉及1月6日的國會暴動，而被聯邦法院以輕重不等的罪名控告。

(中時新聞網)