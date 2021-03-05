淡淡的3月天，主題樂園面對旅遊淡季為了刺激遊客入園，3月份紛紛推出各種促銷方案搶客！其中，劍湖山（5701）世界運用國內唯一石竹花區及5.8公尺國內最大金牛等獨特美景，推出拍照打卡即可參加「劍湖山拍照樂」活動，首獎可入住總統套房一晚，成為熱門話題。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，「劍湖山拍照樂」抽總統套房活動辦法如下，1.在園內指定地點當網美拍美照；2.打卡上傳劍湖山FB粉絲專頁；3.憑打卡上傳頁面至園內摩天服務中心填寫表單，即可參加抽獎。

另外，憑此打卡截圖，上傳到劍湖山世界粉絲專頁指定貼文留言處，還有機會抽中劍湖山世界35週年無限暢玩卡1張。

王瑞堂進一步表示，劍湖山今年歡慶35歲生日，以「17735」（一起慶35）的7、3、5為年度幸運數字，並推出多項相關優惠遊客活動，即日起至3/31入園，汽機車牌號碼只要對中7、3、5任一碼，可享門票299元優惠價；35歲（1986年出生）入園優惠價只要350元；大專院校學生憑學生證上有3或5，門票299元。

另外，劍湖山的壽星優惠方案受到許多民眾關注。以3月為例，3月壽星入園門票299元、當日壽星只要1元。

王瑞堂說，劍湖山世界即日起至4/1還推出「全日暢玩699元送價值300元好康券」，優惠好康包括價值100元的國內最大互動體感釣魚場免費體驗1次、園內咖啡茶葉博覽館及海盜餐廳單筆消費滿300元，可獲贈價值100元以上的好禮。

針對學生及兒童客層，劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店，即日起至3/31推出「FUN假趣」學生專案，學生憑證件訂房，4人成行一泊一食，含樂園門票一張，每人900元；為兒童節量身打造的「童樂假期」專案，4/1至4/5，2大2小出遊，招待兒童免費入住，每房2,588元。

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