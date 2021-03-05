萬華警淫樓掃鶯 天空突下巨量「保險套雨」真相曝光笑翻（影／警方提供）

北市萬華警分局3日前往有名的淫樓「鑽石大樓」掃桃，警方於凌晨時分集結上百位員警包圍大樓攻堅，警方事後發覺，負責人為逃避刑責，趁著警方於前門攻堅時，從樓上朝後巷狂撒保險套，孰知，後巷也有警力圍捕，反而讓守候的警員淋了一身「保險套雨」。

警方指出，台北市萬華區「鑽石大樓」長期有不法色情業者盤踞，以外籍女子從事色情性交易，困擾當地居民已久，為強勢掃蕩刨根，聯合移民署及大安分局共組專案小組展開調查，並報請臺灣臺北地檢署指揮偵辦。

歷經半年餘蒐證，見時機成熟，於3日持搜索票、拘票，於凌晨時分集結近百名警力深夜出擊包圍大樓，並逐層展開搜索，共查獲從事性交易之外籍女子11人、國人1人、應召站集團成員6人、嫖客6人，查扣保險套、帳冊、監視器等證物，全案依違反刑法妨害風化及社會秩序維護法等案偵辦。

警方調查，30歲廖姓男子於鑽石大樓媒介賣淫，每次性交易價格約為新臺幣1,500元左右；該集團分子為增加客源，除安排賣淫女子在巷弄拉客外，更以通訊軟體LINE成立聊天群組，每日傳送清涼煽情照片，供嫖客瀏覽挑選，甚至為躲避警方查緝，該集團安排多名小弟於大樓內外監控，並架設多部雲端視訊設備監視小姐及過濾嫖客，性交易地點更拆除門牌，且利用裝修方式改變屋內格局，藉以增加警方查緝難度。

警方事後發覺，3日晚間前往大樓前後攻堅，而廖姓負責人卻躲在後頭偷偷將庫存保險套撒在後巷，企圖卸責，未料，後巷也有警員佈守在後，意外被逮個正著，警員也自嘲，當時如同淋了一場保險套雨。

警方表示，該址108年底就已遭警方強力掃蕩查獲40餘名外籍賣淫女子及10名應召站成員，仍有不法分子死灰復燃、重操舊業，本次萬華分局及移民署、大安分局聯手查緝，萬華分局長張隆興並嚴正向轄內不法從事賣春集團及其他不法業者宣示，將會持續嚴密打擊黃、賭、毒等違法行為之決心。

(中時新聞網)