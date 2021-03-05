時代的眼淚！一名網友分享，某天在家翻出一張麥當勞的點餐卡，只見卡片已經泛黃褪色，上面的餐點名稱與價格和現在也有些許不同，超級懷舊的照片勾起許多人的回憶，不少人喊道當年會有人在排隊對伍先幫你點餐，拿的就是這個卡片，而且在那個年代麥當勞是奢侈品呢！要表現好才有得吃。

男翻出30年前麥當勞點餐卡，勾起許多網友的回憶直呼，當年是奢侈品。（圖／翻攝自爆廢1公社）

一名男網友昨天在臉書社團《爆廢1公社》上詢問，有多少人曾經看過第一代麥當勞的點餐卡呢？從照片中可見，這張點餐卡已經泛黃斑駁，卡片上寫著這家麥當勞位在南京東路上，上面的許多餐點至今都還有繼續賣，只是名稱與價格不太一樣。

從照片中可見，點餐卡上面的麥香堡也就是如今的大麥克，當初單點要62元，如今已漲價成80元了；雙層牛肉吉士堡當初是62元，如今則改成70元一個；但麥香魚和麥香雞堡現在的價格卻比以前更便宜，當初分別要58和55元，但現在則改為60和49元。

懷舊照片勾起許多網友的回憶，在那個年代吃麥當勞是高貴的享受耶！當時麥當勞算是奢侈品，是要有好表現家裡面的人才會帶你去吃。看過應該都50歲了」、「以前大杯玉米濃湯只要35元，還有加雞蓉喔」、「這張似乎是30年前的單，當時消費一次，記得店面像新的」、「那時候對面還是眷村」。

也有眼尖網友發現，當年某些漢堡的價格怎麼比現在更貴呢？像是麥香魚堡以及麥香雞堡當年是最貴的漢堡，如今卻是最便宜的系列之一。不少人推測可能是尺寸縮水了，以前漢堡份量很足，現在塞牙縫都不夠了。

另有網友則質疑說這張應該不是初代點餐卡，因為在民國70幾年的時候，最早的麥香堡一個只要55元而已，而且滿福堡系列是後來才進來的。並透露，當年買麥當勞排隊的時候，會有人在隊伍裡面先點餐寫這種單子，然後再交給櫃台結帳。

(中時新聞網)