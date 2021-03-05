環團藻礁公投已通過連署門檻，針對經濟部長王美花日前提出，因應三接停建需增煤，台中市長盧秀燕5日表示，台中火力發電廠是全國最大的電廠，且10部機組都是最老舊的機組，而且全部燒煤，所以多年來製造台中、中部地區很多的空污，也傷害台中人跟中部人的身體健康，盼政府尋求其他替代方案解決。

盧秀燕指出，中央不應該為了解決藻礁的問題，對中部人、台中人語帶威脅，若藻礁問題不給通過的話，就揚言增煤、增碳，為了解決藻礁而犧牲中部人的健康，製造更多的空汙，對中部人、台中來講太不公平。

盧秀燕說，增煤、增碳的話，不但傷害中部人的情感，同時也製造其他各區的民眾，跟中部人的對立、衝突與矛盾，她認為這是非常失德、失格的話，不應該這樣子製造區域人民感情的衝突，希望中央能保存台灣珍貴藻礁，愛護環境跟減煤減碳要兩全其美，不應該強迫全國人民選擇其一、互相傷害。

(中時 )