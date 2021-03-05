在過去的十年裡，美國頁岩油行業改變了全球的能源版圖。如今，OPEC+的「老大哥」沙烏地阿拉伯押下重注：你們的時代結束了。

3月4日週四，OPEC+的會議結果令預期增產的市場大感意外：產油國決定在4月維持3月的產量水平，僅俄羅斯和哈薩克分別小幅增產13萬桶/日和2萬桶/日，與其2月和3月的增產力度類似。

值得注意的是，沙國4月將維持自2月1日開始的100萬桶/日自願減產力度，沙國能源大臣薩爾曼親王沒有給出削減該減產方案的具體日期，只是說「沙烏地不急於縮減100萬桶/日的自願減產石油方案」。

薩爾曼親王還稱：「（美國頁岩油）鑽井的時代，已經永遠結束了。」

分析認為，這表明沙國方面關注的焦點仍在推高油價，而且這一次，沙國相信高檔的油價不會讓美國頁岩油生產商重新崛起，搶走OPEC+的市場市佔。

這也就是說，如果薩爾曼親王的判斷是對的，OPEC+將能在當下拉動油價上漲，並在之後恢復市場市佔，且不用擔心美國德州等地的競爭對手湧入市場。

但是，如果沙國像以前一樣錯判了形勢，他們將付出的代價就是油價下跌和產量下降，美國將再次迫使OPEC+割讓市場市佔。

受去年油價暴跌、疫情以及部分地區極寒天氣影響，美國目前的頁岩油整體產量約在1600萬桶/日左右，鑽井數量已從2020年的低點回升，但也遠不如疫情前水平。

儘管如此，俄羅斯仍然一直在擔心減產時間太長會刺激美國頁岩油行業崛起，因此不希望維持較高的油價。

然而，對於沙國而言，想要維持該國政府支出，油價走高是「剛性需求」。在最新會議過後，OPEC+無視市場的增產預期，選擇維持3月產量水平，這顯然表明沙國已經說服了盟友，與他們站在同一陣營。

在畢馬威全球能源部門負責人Regina Mayor看來，這是OPEC+為了延續油價漲勢而採取的一個令人難以置信的大膽舉措。

咨詢公司Energy Aspects首席原油分析師Amrita Sen也稱，更高的油價會為美國頁岩油帶來生機，沙國此舉「是一個高風險賭注」。

今年以來，國際油價已經累漲25%，其中布蘭特原油漲近30%，價格則超過67美元/桶。在OPEC+會議最新結果出爐之後，油價更是一度大漲5%。西德州原油現接近65美元/桶。

(中時新聞網)