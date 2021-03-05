大陸市場需求突顯台灣農業暴漲暴跌的荒謬！關廟鳳梨王子楊宇帆稱，對岸要求鳳梨品質不高，輸日的鳳梨則是嚴選精品。對此，雲林菜農林佳新直言鬼扯，他說大陸市場深獲貿易商喜愛，是成本考量與市場接受度使然，而台灣鳳梨的一大問題是獨尊金鑽品種，因此逐漸失去競爭力。

林佳新今在臉書上發文分析，日本與大陸的確規格不同，喜歡的品種有時也不同，甚至日本人喜歡切盤的趨勢很明顯，但追究其因，大陸市場能深受貿易商喜愛，還是在於「成本考量」與「市場接受度」。至於日本市場被菲律賓鳳梨獨霸，則是因為大量日企業前往菲律賓投資，可以「穩定生產」所需品種，自然能穩定品質穩定供貨。

林佳新指出，台灣鳳梨有一個大問題，因為長年追逐的單一獨大品種金鑽，它不耐保存、鳳梨風味不足的特性，反而逐漸失去競爭力。而大陸恰恰相反，不管是快速通關禮遇或是風味的需求，都符合金鑽的特點。

林佳新進一步分析，台灣產業面本身問題多，光是「穩定交貨」這一項就搞不定，很多貿易商朋友都在唸「台灣自己內部生產不穩定」、「暴漲暴跌」，實在很難穩定開拓其他市場，所以才鎖定中國大陸，因為地理位置近，就算滯銷也能送沿海拍賣市場試圖拿回成本。

最後林佳新說，這位鳳梨王子稱輸陸鳳梨品質差，搞的好像台灣貿易商都很惡劣，為什麼不說大陸市場的需求，剛好突顯台灣農業暴漲暴跌的荒謬，鬼扯看起來像鳳梨就能賣的這種言論，不讓大陸抵制台農產才奇怪。

(中時新聞網)